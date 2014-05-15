Украинцы стали больше продавать валюту, чем покупать - НБУ

Чистая продажа (превышение предложения над спросом) наличной валюты населением в апреле 2014 года составила 259,1 млн долл., в то время как последние 8 месяцев подряд была зафиксирована чистая покупка (превышение спроса над предложением), сообщается на сайте Национального банка Украины.

В апреле объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 1,113 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 686,2 млн долл., продали – на 427,1 млн долл.

В то же время, по итогам января-апреля чистая покупка валюты населением составила 1,539 млрд долл. (в эквиваленте), что в 5 раз выше показателя также чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (307,1 млн долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в марте сократились на 932,9 млн долл. и по состоянию на 1 мая 2014 года составили 18,607 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в марте 2014 года составила 357,6 млн долл., что в 2,2 раза меньше показателя февраля 2014 года.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 мая 2014 года составили 14,226 млрд долл., что на 5,7%, или на 859,7 млн долл., меньше показателя на 1 апреля в 15,086 млрд долл.