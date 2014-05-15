НБУ в апреле не продавал и не покупал валюту на межбанке

Национальный банк Украины в апреле не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, с начала текущего года, в январе-апреле, сальдо интервенций остается отрицательным (продажа валюты превышает ее покупку) и составляет 3,411 млрд долл., что в 3,3 раза больше также отрицательного сальдо интервенций за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в январе-феврале 2014 года Нацбанк потратил на поддержку гривни 3,637 млрд долл. золотовалютных резервов, а после перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале устранился от проведения интервенций.

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Как сообщал УНИАН, НБУ в марте не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, в то время как объем покупки валюты составил 52,3 млн долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 мая 2014 года составляли 14,226 млрд долл., но в результате получения транша кредита от Международного валютного фонда в объеме 3,2 млрд долл. 8 мая выросли до 17,3 млрд долл.