Доллар на межбанке опустился до 11,94 грн

В четверг, 15 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7000/12,0000, к 12:00 сузился спрэд до 11,8300/11,9400, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0160/16,4295, к 12:00 цены составили 16,1720/16,3265.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3373/0,3460, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3410/0,3442.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3690/92, изменяясь в достаточно узком коридоре.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 14 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7500/12,0000, к 12:00 сузился спрэд до 11,8000/12,0000. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений.

Рынок евро-гривня в среду открылся котировками 16,1210/16,4665, к 12:00 цены ушли вверх до 16,1900/16,4705. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 16,1875/16,4660.