Миндоходов: Славянск продолжает платить налоги в Киев

Министерство доходов и сборов Украины опровергло информацию о сокращении налоговых платежей из восточных областей страны и полном прекращении получения платежей из Славянска Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус.

«Я хочу сказать, что заявления о том, что Славянск перестал платить налоги, не отвечают действительности. За первую половину мая плательщики Славянска уплатили 95% от прошлогоднего показателя налогов. И это при том, что там две недели идут боевые действия, – сказал Билоус. – Мы не теряем восток».

Вместе с тем, он сообщил, что при пессимистическом развитии событий, предполагающем блокирование казначейских счетов, потери бюджета могут составить до 1,5 млрд грн.

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«Пессимистический сценарий – блокирование казначейских счетов – это потери бюджета на уровне 1,5 млрд грн, – сказал Билоус. – В трех областях – Донецкой, Луганской, Одесской – находятся предприятия, которые совокупно могут недоплатить (в бюджет – УНИАН) порядка 900 млн грн».

В то же время, Билоус подчеркнул, что на текущий момент о пессимистическом сценарии развития событий речь не идет. «Мы ведем активный диалог с юго-восточными регионами, – отметил чиновник. – Мы даже возвращаем НДС в эти регионы».