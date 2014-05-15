Иностранные инвестиции в Украину сократились на $6,2 млрд

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 апреля 2014 года составил 52,179 млрд долл., что на 6,207 млрд долл., или на 10,63%, меньше показателя на начало текущего года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, снижение объема инвестиций обусловлено курсовой разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 6,281 млрд долл., в то время как выбытие акционерного капитала в первом квартале оказалось незначительным и составило 468,4 млн долл., и одновременно поступило 570,2 млн долл. новых инвестиций.

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Инвестиции пришли из 134 стран мира. Основными инвесторами Украины остаются такие страны, как Кипр – 16,534 млрд долл., Германия – 6,033 млрд долл., Нидерланды – 5,523 млрд долл., Российская Федерация – 3,538 млрд долл., Австрия – 2,891 млрд долл., Великобритания – 2,401 млрд долл., Британские Виргинские Острова – 2,225 млрд долл., Франция – 1,783 млрд долл., Швейцария – 1,320 млрд долл., Италия — 1,101 млрд долл. На эти страны приходится свыше 83% общего объема прямых инвестиций.

По данным Госстата, общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в украинскую промышленность, составляет 16,893 млрд долл. или 32,4% общего их объема, в учреждения финансовой и страховой деятельности - 12,962 млрд долл. или 24,8%, на предприятия торговли и ремонта автотранспорта - 6,406 млрд долл. или 12,3%, в рынок недвижимости - 4,216 млрд долл. или 8,1%, в научную и техническую деятельность - 3,406 млрд долл. или 6,5%.

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Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 апреля 2014 года составила 10,462 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны, включая акционерный капитал и долговые инструменты, на 1 апреля 2014 года составил 62,641 млрд долл.

Объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира на 1 апреля 2014 года составил 6,608 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС – 6,068 млрд долл. или 91,8% общего их объема.

Прямые инвестиции из Украины поступали в 47 стран мира, преимущественная доля – на Кипр (88%).

Общий объем прямых инвестиций Украины в страны мира, включая акционерный капитал и долговые инструменты, составил 6,806 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013 году составил 2,860 млрд долл., что в два раза меньше показателя 2012 года в 6,013 млрд долл.

В 2012 году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины 6,013 млрд долл. прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год в 6,480 млрд долл.

В первом квартале текущего года гривня обесценилась по отношению к доллару США более чем на 35% - до 10,85 грн/долл. согласно официальному курсу, действующему на 1 апреля.



