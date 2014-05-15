Экспорт товаров из Украины впервые за 8 лет превысил импорт
Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого квартала 2014 года составил 1,307 млрд долл.
Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого квартала 2014 года составил 1,307 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года баланс внешней торговли был сведен с дефицитом в 1,197 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По данным Госстата, в первом квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом 2013 года дефицит внешней торговли товарами снизился в 53 раза, до 50,5 млн долл., профицит внешней торговли услугами - на 155,7 млн долл., или на 8,31%, до 1,719 млрд долл.
За указанный период импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, снизился на 3,841 млрд долл., или на 19,82%, - до 15,543 млрд долл., экспорт товаров и услуг из Украины - на 1,338 млрд долл., или на 7,36%, - до 16,849 млрд долл.
Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2013 году составил 8,476 млрд долл., что на 5,67%, или на 509,5 млн долл., меньше дефицита по итогам 2012 года в 8,985 млрд долл.
Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.
Последний раз положительное сальдо внешней торговли в Украине в размере 1,3 млрд долл. было зафиксировано по итогам 2005 года, после чего торговый баланс оставался дефицитным.