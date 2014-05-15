Экспорт товаров из Украины впервые за 8 лет превысил импорт

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого квартала 2014 года составил 1,307 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года баланс внешней торговли был сведен с дефицитом в 1,197 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в первом квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом 2013 года дефицит внешней торговли товарами снизился в 53 раза, до 50,5 млн долл., профицит внешней торговли услугами - на 155,7 млн долл., или на 8,31%, до 1,719 млрд долл.

За указанный период импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, снизился на 3,841 млрд долл., или на 19,82%, - до 15,543 млрд долл., экспорт товаров и услуг из Украины - на 1,338 млрд долл., или на 7,36%, - до 16,849 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2013 году составил 8,476 млрд долл., что на 5,67%, или на 509,5 млн долл., меньше дефицита по итогам 2012 года в 8,985 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.

Последний раз положительное сальдо внешней торговли в Украине в размере 1,3 млрд долл. было зафиксировано по итогам 2005 года, после чего торговый баланс оставался дефицитным.