Миндоходов за месяц собрало почти 17 млрд гривень налогов

Объем налоговых поступлений в апреле в государственный бюджет Украины составил 16,7 млрд грн, что превысило индикативный план Министерства финансов, а также показатель апреля 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус.

«В апреле поступления – 16,7 млрд грн налоговых поступлений. Это более 100% к апрелю 2013 года. Мы выполнили индикатив Минфина и достигли своей цели», - сказал Билоус.

При этом он отметил, что объем переплат налогов постепенно снижается: по налогу на прибыль – на 400 млн грн, а по НДС – на 100 млн грн. Одновременно объем возмещений по НДС растет: в апреле, по словам Билоуса, он составил 4,2 млрд грн.

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В свою очередь заместитель министра доходов и сборов Украины, курирующий таможенную сферу, Виталий Науменко добавил, что по линии таможни объем поступлений составил 10,5 млрд грн.

«В апреле таможенными органами направлено в государственный бюджет 10,5 млрд грн. Фактически это составляет, если говорить про общий фонд, 95% ожидаемых показателей, а с расчетом специальных фондов будет еще больше. Практически мы подошли к 100%.

Если сравнить с мартом 2014 года, поступления выросли на 2,4 млрд грн. Сумма очень существенная», - сказал Науменко.

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Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что дефицит сводного бюджета, без учета дефицита НАК «Нафтогаз Украины», в январе-апреле 2014 года составил 0%.

При этом, по информации Госказначейства, за январь-апрель 2014 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 120,4 млрд грн, что на 13,5%, или 14,3 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

