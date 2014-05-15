Доллар на закрытии межбанка подрос до 11,98 грн

В четверг, 15 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,9000/11,9800 грн/долл. против 11,8300/11,9400 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,2545/16,3680 грн/евро против 16,1720/16,3265 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3650/1,3720.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3398/0,3438 грн/рубль против 0,3410/0,3442 грн/рубль на 12:00.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 14 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,8000/12,0000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,1875/16,4660 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3401/0,3459 грн/рубль.