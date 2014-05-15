Нацбанк собирается удерживать инфляцию на уровне 12%

Национальный банк Украины намерен в 2014 году удерживать показатель инфляции в пределах, не превышающих прогноза правительства - 12% и ожидает роста монетарной базы до 21%.

Соответствующие цели обозначены в утвержденных Советом Нацбанка Основных принципах денежно-кредитной политики на 2014 год, размещенных на сайте регулятора.

“В 2014 году усилия Национального банка направлены на содействие сдерживание прироста индекса потребительских цен в пределах, не превышающих значение прогноза Правительства - 12 % (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года). В среднесрочной перспективе Национальный банк стремиться достичь и удерживать показатель индекса потребительских цен в пределах 3 - 5% в год», - говорится в основных принципах.

В документе указывается, что стратегия денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе будет предусматривать применение режима инфляционного таргетирования, полное введение которого должно состояться во второй половине 2015 года.

В документе также отмечается, что, средства и методы денежно-кредитной политики будут использоваться для контроля за монетарными факторами влияния на стабильность денежной единицы через регулирование объема монетарной базы

«Прирост монетарной базы в 2014 году может быть в пределах до 21%. Этот показатель учитывает как ожидаемое изменение спроса на деньги для осуществления хозяйственных трансакций, так и необходимость поддержки ликвидности банков через инструменты Национального банка в условиях временного ухудшения рыночных ожиданий и обусловленного этим оттока части сбережений с банковских счетов», - говорится в документе.

В основных принципах также указывается, что в период сохранения напряжения, задачей процентной политики будет создание стимулов для возврата вкладов в банковскую систему и содействие сбалансированию валютного рынка.

Нацбанк также намерен принимать меры по усилению эффективности контроля за осуществлением валютных операций, предотвращением операций, которые могут нарушить равновесие на валютном рынке.

Как сообщал УНИАН, согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году прогнозировался на уровне 6-8%. При этом прирост монетарной базы по итогам 2013 года составил 20,3%, или 51,918 млрд грн.

Верховная Рада 1 апреля приняла постановление о назначении членов совета Нацбанка, в состав которого вошли Александр Биланенко, Станислав Буковинский, Ольга Кандыбка, Трофим Ковальчук, Виталий Ломакович и Игорь Лютый. 26 марта парламент исключил из состава совета Михаила Гончарова, Василия Горбаля, Сергея Клюева, Бориса Колесникова, Петра Порошенко и Игоря Прасолова в связи с завершением срока их полномочий.

Последний раз совет Нацбанка провел заседание 20 декабря прошлого года.