Нацбанк приостановил работу управления в Донецкой области из-за угроз сепаратистов

Национальный банк Украины приостановил работу Управления в Донецкой области из-за угроз «зачистки» со стороны сепаратистов, сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ.

«Сегодня в адрес руководства территориального управления от имени представителей так называемой самопровозглашенной Донецкой народной республики поступило требование выдать значительную сумму денег наличными. В случае невыполнения требования сепаратисты пригрозили осуществить «зачистку» Управления», - сообщили в Нацбанке.

В этой связи руководство Нацбанка приняло решение эвакуировать сотрудников территориального управления и приостановить осуществление банковских расчетов на территории Донецкой области.

«Такие действия сепаратистов делают невозможной работу банковской системы региона, что в свою очередь может привести к приостановке выплаты пенсий, заработных плат работникам бюджетной сферы, шахтерам, другим категориям граждан», - цитирует пресс-служба и.о. главы НБУ Владимира Кротюка.

Также, по его словам, возникает угроза функционирования предприятий и учреждений торговли.

Как отмечается, в связи со сложившейся ситуацией и с целью осуществления срочных мер по сохранности государственного имущества, Нацбанк уже обратился за помощью к правоохранительным органам.

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Ранее Министерство доходов и сборов Украины также принимало решение об эвакуации сотрудников Донецкого областного управления Миндоходов в связи с угрозой их жизни и деятельности.

