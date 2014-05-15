Миндоходов готовит изменения в Таможенный кодекс

Министерство доходов и сборов Украины в рамках реформирования работы таможенных органов инициирует внесение изменений в Таможенный кодекс, пересмотр основ кадровой политики на таможне, а также создание специального Консультационного и Наблюдательного совета при таможне, в который войдут представители бизнес-сообщества. Об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил заместитель министра доходов и сборов Украины Виталий Науменко.

«Для полноценного реформирования украинской таможни необходимо разработать проект внесения изменений в Таможенный кодекс, направленных на имплементацию таможенного законодательства ЕС, а также разработать модель кадровой реформы, которая предполагала бы ведение кадрового учета, введение процедур аттестации и повышения квалификации, а также принципов формирования зарплаты сотрудников», - сказал Науменко.

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При этом он отметил, что курировать процесс будут Консультационный совет и Наблюдательный совет. «Впервые планируется привлечь бизнес к разработке стратегических документов по деятельности таможни. По сути, будет создан Консультационный Совет и Наблюдательный совет, в который войдут представители деловых кругов», - подчеркнул чиновник.

По его словам, Консультационный совет займется реформированием таможенных органов, концепцией реформ и четким планом мероприятий, включая практические рекомендации по пост-аудиту, технологии таможенного оформления. А Наблюдательный совет займется вопросами обеспечения обратной связи от бизнеса касательно проводимых реформ.

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«Приоритетами деятельности украинской таможни должна стать эффективная борьба с перемещением запрещенных предметов (оружия, наркотиков) и блокирование товаров серого и черного импорта», - отметил Науменко.

Ранее Науменко заявлял, что реформа таможенной службы Украины пройдет в тесном сотрудничестве с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и коснется кадровых вопросов, противодействия коррупции, упрощения таможенных процедур и максимальной автоматизации таможенного дела.