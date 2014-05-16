Доллар продолжает держаться на отметке 12 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 11,8000/12,0000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,1790/16,4555.

Цены на российскую валюту составили – 0,3394/0,3451 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,3711/13 (четверг - 1,3690/92).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,9000/11,9800 грн/долл. против 11,8300/11,9400 грн/долл. на 12:00.

Котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,2545/16,3680 грн/евро против 16,1720/16,3265 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3650/1,3720.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3398/0,3438 грн/рубль против 0,3410/0,3442 грн/рубль на 12:00.

Напомним, Министерство финансов Украины считает объективным курс гривни на уровне 11 грн/долл.

"Для сбалансирования по торговым потокам товарами и услугами для Украины достаточен курс 11 грн за доллар в среднем по году. Мы считаем, что это тот объективный курс, который должен был бы быть", - сказал министр финансов Александр Шлапак.

Министр отметил, что повышение курса сегодня объясняется реакцией валютного рынка на общую ситуацию в стране.

В то же время МВФ допускает падение гривни до 12-13 грн/долл.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%.