Нацбанк возобновил работу в Донецкой области

Национальной банк Украины включил систему электронных платежей в Донецкой области, которая была временно отключена в связи с угрозами сепаратистов провести «зачистку» территориального отделения НБУ в Донецкой области. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе выступления в Верховной Раде заявил первый заместитель главы НБУ Владимир Кротюк.

«Платежная система включена. Банки региона работают», - сказал Кротюк.

При этом он напомнил, что вчера Национальный банк приостановил работу Управления в Донецкой области из-за угроз «зачистки» со стороны террористов: они выставили беспрецедентное требование выдать значительную сумму денег наличными, а в случае невыполнения требования пригрозили осуществить «зачистку» Управления.

«Мы эвакуировали людей, но сегодня с утра территориальное отделение (территориальное управление НБУ в Донецкой области - УНИАН) работает», - сказал Кротюк.

Государственное казначейство Украины также заявило об угрозе невыплаты зарплат, пенсий и социальных пособий в Донецкой и Луганской областях из-за действий террористов.

Как подчеркнула глава Госказначейства Татьяна Слюз, сотрудники ведомства работают в штатном режиме, несмотря на военные действия в регионе и осуществляют выплаты, несмотря на фактические военные действия в регионе. Однако если ситуация не восстановится, Казначейство не сможет осуществлять свои функции и под угрозой окажутся выплаты зарплат, пенсий и пособий.

По информации Слюз, речь идет о выплате зарплаты шахтерам в объеме 215 млн грн, выплате пенсий в течение трех дней в объеме 193,4 млн грн, выплате авансовых платежей зарплат, помощи детям, других защищенных статей расходов, в том числе на оплату лекарств и питания – 150 млн грн.