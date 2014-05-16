Европейский инвестиционный банк вдвое увеличил инвестиции в Украину

Согласно сообщению на сайте Национального банка Украины, соответствующее решение было озвучено 14 мая в ходе встречи украинской делегации во главе с министром финансов Александром Шлапаком и представителей ЕИБ, делегацию которых возглавлял вице-президент Вильгельм Мольтерер.

«Один из крупнейших официальных мировых кредиторов - Европейский инвестиционный банк вдвое увеличил размер финансовой поддержки отраслевых программ и частного сектора в Украине до 2,6 млрд евро», - говорится в сообщении.

В ходе встречи представители делегаций обсудили вопросы реализации девяти текущих программ ЕИБ в Украине и перспективы дальнейшего развития инфраструктурных, транспортных, агропромышленных и энергетических инвестиционных проектов, а также программы стимулирования развития малого и среднего бизнеса.

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Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк был создан в 1957 году, сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц, на конец 2012 года он был увеличен до 245 млрд евро.

