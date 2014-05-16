С июня гривня в Крыму станет иностранной валютой

Госдума РФ приняла закон, сокращающий на 1,5 года срок хождения украинской гривни на территории аннексированного Крыма и расчеты в гривнах, сообщает ИТАР-ТАСС.

Действующее законодательство допускает одновременное использование украинской гривни и российского рубля на данных территориях до 1 января 2016 года. Закон сокращает этот срок, допуская обращение гривни и осуществление расчетов в гривнях до 1 июня 2014 года. После этой даты гривня будет обладать статусом иностранной валюты.

До 1 июня 2014 года обмен гривен на рубли в кредитных организациях, осуществляющих свою деятельность на территориях Крыма и Севастополя, будет производиться по официальному курсу, установленному Банком России.

Аналогичная норма должна применяться и при уплате в гривнах налогов, таможенных и иных сборов, платежей в государственные внебюджетные фонды, выплатах работникам бюджетных организаций, социальных выплатах и иных платежах. После 1 июня 2014 года обмен гривен на рубли будет производиться по курсу, установленному кредитными организациями, действующими на соответствующих территориях.

Закон также сокращает на год срок проведения выборов в Госсовет (парламент) Республики Крым и Заксобрание города Севастополя, перенося их на второе воскресенье сентября 2014 года со второго воскресенья сентября 2015 года.

Таким образом, выборы пройдут 14 сентября 2014 года. Глава Республики Крым и губернатор города Севастополя должны быть избраны соответственно депутатами Госсовета Крыма и депутатами Заксобрания Севастополя нового созыва не позднее декабря 2014 года.

До вступления в должность вновь избранных главы Крыма и губернатора Севастополя временно исполнять их обязанности будут члены Совета Федерации - представители от исполнительных органов госвласти Республики Крым и города Севастополя, соответственно.

Как сообщал УНИАН, с 6 мая в Крыму все безналичные операции осуществляются только в официальной валюте России – рублях.

Также 6 мая Нацбанк решил приостановить работу украинских банков в Крыму и городе Севастополь временно – «до окончания оккупации».

Еще с марта украинские банки начали приостанавливать свою работу в Крыму из-за неопределенности юридического статуса банковской системы полуострова.

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Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Самопровозглашенное правительство заявило, что официальной валютой полуострова уже является рубль, а гривня продолжит своё хождение до конца 2015 года. С конца марта на рынках, в магазинах и кафе начали ставить ценники и цены в двух валютах: гривне и российских рублях. Пенсионерам уже выдают пенсии в рублях.

11 апреля непризнанная Украиной и большинством стран мира Республика Крым приняла Конституцию, в которой сказано, что Республика Крым является демократическим правовым государством в составе России.

