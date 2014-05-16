Вопрос допуска инвесторов к санации банка «Форум» решат через неделю

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решит вопрос по допуску инвесторов к санации банка «Форум», в котором осуществляется временная администрация, через неделю, заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Владимир Кротюк в ходе выступления в Верховной Раде.

Кротюк подчеркнул, что Национальный банк постоянно встречается с вкладчиками банков, в частности, вчера такая встреча проведена с вкладчиками банка «Форум».

«Банк «Форум» на сегодня признан неплатежеспособным и передан Фонду гарантирования. Сегодня отношений у Национального банка с банком «Форум» нет. Насколько мне известно, Фонд гарантирования работает с потенциальными инвесторами и через неделю решит вопрос по допуску инвесторов к санации банка», - сказал он.

Напомним, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк «Форум» сроком на 3 месяца с 14 марта на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Фонд оценивает объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам за счет средств Фонда, в 3,042 млрд грн, что составляет 57,59% общего объема средств физлиц в банке по данным отчетности.

По состоянию на 1 марта банк «Форум» накопил 6,034 млрд грн убытка.

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Как сообщал УНИАН, Yernamio Consulting Ltd, кипрская дочерняя компания основного акционера банка «Форум» «Смарт-Холдинга», 12 мая перечислила на специальный счет НБУ сумму в эквиваленте 50 млн долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка «Форум».

Банк «Форум» (Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.