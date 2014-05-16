В Минэкономики нашли виновных в обвале гривни

Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета прогнозирует укрепление гривни после стабилизации политической ситуации на востоке и юге страны.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом Шеремета сказал журналистам в Варшаве.

"Я считаю, что курс дойдет до своих фундаментальных тенденций и показателей тогда, когда нам удастся полностью успокоить макроэкономическую и макрополитическую составляющую. Макроэкономическая, в целом, уже спокойная. Теперь нужно еще принять меры по макрополитической стабилизации ситуации в Украине, в частности, по деэскалации ситуации на востоке и юге, чтобы это произошло", - сказал он.

Шеремета не уточнил, когда, по его мнению, доллар может подешеветь до 10,5 грн – прогноз, который он озвучил в конце апреля этого года.

«Прежде всего, курс решает рынок. Эскалация на востоке негативно влияет на рынки, которые поддаются, очевидно, определенной нервозности, но мы видим это на курсе», - сказал он, комментируя, почему гривня не укрепилась после утверждения программы помощи МВФ и выделения первых средств вместе с размещением еврооблигаций на этой неделе.

Министр также не ответил на вопрос, ожидает ли Минэкономразвития снижения курса гривни до 12 грн за доллар в случае обострения ситуации на востоке Украины, где уже объявлено о создании «Донецкой народной республики», представители которой призвали Россию вести свои войска.

«Есть хорошая поговорка: «Надейся на лучшее, но готовься к худшему». В таком духе мы работаем», - добавил Шеремета, заметив, что министерство готовит соответствующие планы действий для разных вариантов развития событий.

Читайте такжеПравительство готовит инвестпрограмму для развития восточных регионов

Как сообщал УНИАН, украинская власть и западные государства ожидают стабилизации политической ситуации в Украине после проведения 25 мая этого года внеочередных выборов президента, которые должны подтвердить легитимность действующей в стране власти, сформированной после революционных событий в феврале этого года.

Российская Федерация, которая ставит под сомнение легитимность украинской власти, по убеждению Запада и Киева, делает все, чтобы сорвать их проведение.