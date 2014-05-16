В Украине растет импорт через офшоры - Миндоходов

Рост импорта продукции в Украину через офшорные зоны по итогам первой половины мая составил 26,3% от общего объема таможенных оформлений, при том, что за весь апрель этот показатель составил только 21,4%, сообщил журналистам заместитель министра доходов и сборов Украины, курирующий таможенную сферу, Виталий Науменко.

«По результатам анализа результатов таможенного оформления импортных товаров таможенными органами в апреле и за 14 дней мая зафиксирована тенденция увеличения части поставок, осуществленных через посредников, зарегистрированных в странах с условным названием “территории со льготным налогообложением, - сказал Науменко. - Если в апреле часть таких оформлений составила 21,4%, то по итогам 14 дней мая эта часть уже достигла 26,3% всех таможенных оформлений. Такой показатель может говорить о переориентации импортеров с целью попытки избежать налогообложения».

По словам замминистра, Миндоходов выражает обеспокоенность сложившейся тенденцией, поскольку она угрожает сокращением поступлений в госбюджет. Как отметил Науменко, сейчас соответствующие службы проводят комплексный анализ внешнеэкономических операций, и по итогам этого анализа, а также по результатам таможенного оформления товаров, таможенная служба передаст перечень компаний, ведущих сомнительную деятельность по импорту товаров, в соответствующий департамент Министерства доходов и сборов - «для отслеживания цепочки поставок на внутреннем рынке и проведения соответствующих проверок».

Ранее Науменко уже отмечал, что через офшоры в Украину поступает треть всего импорта лекарственных препаратов, что также вызывает «ряд вопросов». Кроме того, Миндоходов и непосредственно руководство таможни не раз заявляли о необходимости скорейшей ликвидации каких-либо коррупционных схем и схем уклонения от уплаты налогов и сборов, как приоритетной задачи ведомства.