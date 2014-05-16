Украинский бизнес должен переключиться с России на другие рынки - эксперты

Предприниматели Украины, которые ведут торговые отношения с Россией, должны переориентировать свой бизнес на рынок Европейского Союза, а также еще недостаточно освоенные рынки Азии и Африки, чтобы фактически перестать финансировать оккупантов в лице РФ.

Такое мнение во время круглого стола “Торгово-экономическое измерение внешней политики Украины” высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Богдан Соколовский.

«Мы, сотрудничая сегодня с агрессором, в нашем случае в лице России, фактически финансируем его танки, которые будут приезжать к нам», - сказал Соколовский.

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Виктор Яновский считает, что украинские предприниматели должны попытаться наладить торговые отношения с ранее неосвоенными рынками.

«Мы постепенно должны переориентироваться на другие рынки внешнеэкономической деятельности - Африка, Азия... В частности, мы должны искать такие рынки, которые будут готовы принять украинский товар», - сказал Яновский. Он подчеркнул, что рынок ЕС — большой и интересный рынок, «но нашим производителям нужно соответствовать их требованиям».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Виктор Маштабей отметил, что перед украинскими предпринимателями не должен стоять вопрос выбора — Россия или Европа, нужно ориентироваться на другие рынки.

«Это неправильный подход, это дуализм: выбирать или Россию, или ЕС. Неужели больше мира нет? Можно думать и про Африку, и про Азию, и так далее», - сказал Маштабей.

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Вместе с тем, вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты Игорь Гресь считает, что украинский бизнес не может даже частично отказаться от российского рынка, так как в таком случае отечественных предпринимателей ожидают большие финансовые потери.

«Я не уверен, что российская и украинская стороны настроены разорвать экономические отношения, потому что, как бы там ни было, обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. Я считаю, что в любом случае нужно продолжать экономические и дипломатические отношения с Россией. Военный конфликт — военным конфликтом. А экономические отношения должны регулироваться», - сказал Гресь.

Он также считает, что даже после открытия рынка ЕС для Украины на него не смогут выйти представители малого и среднего бизнеса, шанс получат только крупные участники рынка, которые уже знают, как работать в Европе.

Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове «референдума под дулами автоматов», аннексировала его.

В восточных областях Украины продолжается вооруженный конфликт. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение начать на востоке, где сепаратисты, поддерживаемые российскими спецслужбами, захватили ряд госучреждений, антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины.

Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижения таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.