Минэкономики может ухудшить прогноз ВВП из-за ситуации на востоке Украины

Министерство экономического развития и торговли Украины может пересмотреть свой прогноз о падении валового внутреннего продукта страны в этом году на 3% в связи с продолжающейся нестабильной ситуацией на юго-востоке страны.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Павел Шеремета в Варшаве, комментируя новый прогноз ЕБРР о падении украинской экономики в 2014 году на 7%.

«Сейчас возвращаюсь в Киев, мы сядем с макроэкономистами и подумаем в министерстве, а также в научных кругах (о прогнозе ВВП – УНИАН) также с учетом новых тенденций. Думаю, что нам также нужно посмотреть на политические процессы, которые будут в Украине в ближайший месяц, и какого будет их влияние (на экономику)», - сказал он.

«Если будет необходимость, то будем пересматривать», - сказал он.

Министр назвал также «очень пессимистическим» прогноз ЕБРР, заметив, что МВФ прогнозирует меньшее снижение украинской экономики в этом году.

Он добавил, что обсуждал прогноз с экспертами ЕБРР и назвал причиной таких ожиданий обеспокоенность ситуацией на востоке и юге Украины.

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Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития в своем последнем обзоре прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% на фоне эскалации насилия на юго-востоке страны и общеэкономических проблем.

Международный валютный фонд ожидает снижения ВВП Украины в этому году на 5%, в то время, как по прогнозам Всемирного банка, ВВП страны снизится на 3%.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3%.