Оккупационные власти Крыма хотят отобрать у “Ощадбанка” 73 млн гривень, предназначенных для соцвыплат

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления “Ощадбанка” Андрей Пышный.

«В офис Крымского республиканского управления “Ощадбанка” приехали глава «ополчения», представитель ФСБ России и так называемый глава «центробанка Крыма» с намерением изъять наличные, которые хранятся в хранилище банка, а это около 73 млн грн. Указанная рейдерская группа ряженых приехала в сопровождении «судебных приставов» без документов» - написал он.

По его словам, эти средства, согласно решению правления, предназначены для выплат пенсионерам, инвалидам, ветеранам, семьям с детьми и другим малозащищенным слоям населения.

«Но из-за того, что работа банка в Крыму блокирует местная так называемая самопровозглашенная власть, которая не признана в Украине и мире, этих денег простые крымчане могут вообще не увидеть. Изъятие этой наличности является, по сути, открытым рэкетирским грабежом, откровенным преступным посягательствам. Ведь незваные пришельцы пытаются вывезти их в неизвестном направлении»,- написал Пышный.

Он отметил, что руководство учреждения направило оперативное сообщение об этом в МВД.

Читайте такжеАксенов пригрозил конфисковать у Нацбанка 4 млрд грн

Как сообщал УНИАН, ранее Пышный заявлял, что по отношению к собственности «Ощадбанка» и государства Украина в Крыму осуществляется, по сути, политический рейдерский захват.

«На сегодня деятельность нашего филиала в Крыму фактически блокируется действиями самопровозглашенной власти республики”, - сказал он.

7 мая Нацбанк запретил украинским банкам осуществлять деятельность в Крыму до окончания российской оккупации.