Российские власти считают, что санкции не помешают "российскому Давосу"

Российские власти считают, что запланированному на 22-24 мая Международному экономическому форуму не помешают санкции, которыми угрожают России США и страны Евросоюза, и тем более не повредят представительности самого форума, который пройдет в российском Санкт-Петербурге.

По заверениям организаторов «российского Давоса», в этом году на него приедут главы как минимум трех государств, а также премьер-министры и делегации 81 страны мира.

По информации организаторов мероприятия, участвовать в петербургском форуме (ПМЭФ) планируют официальные делегации из Бельгии, Болгарии, Великобритании, Италии, Испании, Германии, Норвегии, Польши, Чехии, Швейцарии, Швеции и других стран. К ним могут присоединиться также главы более 560 компаний со всего мира, в том числе Caterpillar, BP, Alcoa, Alstom, Hyundai, Statoil и др.

В то же время, свой отказ от участия в ПМЭФ уже огласила канцлер Германии Ангела Меркель, вместо которой немецкую делегацию, в лучшем случае, возглавит какой-нибудь руководитель местного уровня. Также уже известно, что в Санкт-Петербург не приедет Генеральный директор Citigroup Майкл Корбат, а также генеральный директор инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. Свой отказ от участия уже огласили представители Всемирной торговой организации (ВТО) и руководство Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Причиной этому стал рост политической напряженности в отношениях между Западом и Россией в результате действий последней в Украине.

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Ожидается, что будут отсутствовать и японские представители, учитывая, что руководство Японии расширило санкции относительно РФ, а самые большие японские банки Sumitomo Mitsui Banking Corporation и Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ приняли решение сократить свой бизнес в России.

По заверениям организаторов петербургского форума, несмотря на такое внушительное количество отказов, представители иностранных компаний, тесно сотрудничающие с российскими, все же намерены участвовать в ПМЭФ-2014, а именно: президент Siemens Джо Кэзер, представитель Exxon Mobil, глава Morgan Stanley Джеймс Горман, гендиректор PepsiCo Индра Нуйи, исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден, гендиректор ВР Роберт Дадли и президент Total Кристоф де Маржери, а также генеральный директор Visa Чарли Шарф.

Также на официальном сайте форума в перечне подтвержденных участников значатся: главный исполнительный директор Metro AG Олаф Кох, президент PKN Orlen SA Даруж Яцек Кравец, главный исполнительный директор Royal Philips Electronics NV Франс ван Хаутен, исполнительный директор Eni SpA Паоло Скарони, вице-председатель Boeing Company Дэнис Мюленбург, главньй исполнительный директор Alstom SA Патрик Крон и другие представители и руководители европейских и американских бизнес структур.

В Форуме также задекларировано участие Главы российской компании «Роснефть», в отношении которого недавно были введены санкции и, таким образом, представители американских и европейских компаний не имеют права вступать с ним в прямые деловые контакты. Однако, как показывает практика, настолько «мягкие санкции» никак не препятствуют работе российских функционеров.

В то же время, если в 2013 году за месяц до мероприятия свое участие подтвердили 1191 участник, то в 2014 - 1068. Среди них иностранцев - 563 - примерно, как и в прошлом году, что свидетельствует о неком уменьшении количественного состава участников форума, но говорить при этом о серьезном влиянии наложенных санкции нельзя, так как основные российские партнеры приедут и покажут свое нежелание терять прибыль, даже сотрудничая с признанным агрессором, который организовал захват подконтрольными Москве террористами сотрудников миссии ОБСЕ в Украине.