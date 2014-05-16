НБУ в апреле заметно сократил объем рефинансирования банков

«Объем рефинансирования банков Национальным банком Украины в апреле составил 23,4 млрд грн (с начала года — 86,4 млрд грн)», – говорится в сообщении регулятора.

Согласно сообщению, средневзвешенная процентная ставка по этим операциям за апрель составила 15,54% годовых (с начала года — 13,41% годовых).

Объем операций по мобилизации средств, проводимых регулятором с целью абсорбирования ликвидности, в апреле составил 156,3 млрд грн (с начала года — 385,3 млрд грн). Средневзвешенная процентная ставка по операциям по мобилизации средств в апреле составила 3,02% (с начала года — 2,4% годовых).

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Объем корсчетов банков в Национальном банке Украины в апреле сократился на 4,4% (с начала года – на 8,5%) – до 30,2 млрд грн.

По данным НБУ, средневзвешенная стоимость кредитов на межбанковском кредитном рынке в апреле в национальной валюте снизилась до 9,08% с 10,25% в марте.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в марте 2014 года по сравнению с февралем увеличил объем рефинансирования банков на 44,8% – до 32,3 млрд грн. Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составила 10,25% годовых. Объем корсчетов банков в Национальном банке Украины в марте увеличился на 17,5% (с начала года уменьшился на 4,3%) – до 31,6 млрд грн.