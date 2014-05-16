Оборот розничной торговли в Украине вырос на 5,6%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле 2014 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 271,139 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Кировоградской области – на 9,9%, до 5,078 млрд грн, в Черниговской области – на 9,8%, до 5,435 млрд грн, в Житомирской области – на 8,6%, до 6,138 млрд грн, а также в Черновицкой, Ривненской и Сумской областях – на 8,5%, до 3,913 млрд грн, 5,356 млрд грн и 5,366 млрд грн соответственно.

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Оборот розничной торговли в Киеве в январе-апреле 2014 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 3,6% – до 38,209 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2014 года вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 204,909 млрд грн.

В 2013 году розничный товарооборот в Украине вырос на 9,5% по сравнению с 2012 годом – до 884,2 млрд грн.