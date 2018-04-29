Баланс недели: фактор сепаратизма и газовые торги

Главной новостью прошедшей недели стал ощутимый разворот тренда во внешней торговле Украины. Так, дефицит в этой сфере за первый квартал текущего года, согласно данным Госстата, снизился в годовом исчислении в 53 раза, что позволило свести внешнеторговый баланс с профицитом впервые за последние 8 лет. Падение экспорта в Россию на 24% практически компенсировалось ростом поставок украинской продукции в Египет, Китай, Польшу, Венгрию, Германию и Италию. В свою очередь, объем импорта в Украину сократился за счет снижения поставок российского газа на 44,8%.

Исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук объясняет изменения во внешней торговле влиянием девальвации гривни и более низкой стоимости российского газа в первом квартале. «Цена на газ дала где-то треть общего эффекта. Все остальное - девальвация», - сказал он. Эксперт полагает, что тенденция роста экспорта на нероссийские рынки продолжится, но ключевым фактором остается ситуация на востоке Украины, которая поддается прогнозам с трудом. «Если бы не было нервозности на востоке, то было бы укрепление нацвалюты. Но пока народ нервничает и забирает депозиты – гривня будет дешевой», - подчеркнул Боярчук.

Между тем, на минувшей неделе США и страны Европейского Союза приступили к выполнению своих обещаний по оказанию финансовой помощи Украине вдогонку за деньгами Международного валютного фонда. В частности, знаковым событием стал первый в текущем году выход Украины не рынки внешних займов с размещением пятилетних евробондов на 1 млрд долл. по рекордно низкой ставке купона в 1,8% годовых под гарантии правительства США. Как отметили в посольстве Соединенных Штатов, предоставление гарантий демонстрирует твердую настроенность США к сотрудничеству с нашей страной и является лишь одним из элементов более широкого пакета международной поддержки Украины, общий объем которого составит около 27 млрд долл. в ближайшие два года.

Кроме этого, Европейский инвестиционный банк заявил об увеличении размера финансовой программы для Украины в 2 раза - до 2,6 млрд евро. А 13 мая в Брюсселе Украина и Европейский Союз подписали соглашение о выделении Киеву помощи на 365 млн евро для осуществления политических и экономических реформ, а также меморандум о выделении нашей стране кредита в 1 млрд евро на 15 лет. Полученные средства, по мнению экспертов, могут быть использованы для погашения внешних обязательств Украины, включая задолженность за российский газ. «Программа макрофинансовой помощи разработана для поддержки стабилизационных процессов в экономике, в частности, платежного баланса и бюджета, и может быть использована для покрытия текущих потребностей во внешнем финансировании, включая погашение других валютных обязательств правительства и долгов за газ», - считает главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

Таким образом, Украина уже практически располагает средствами для оплаты газовых долгов, манипулируя которыми Россия решилась на беспрецедентный шаг во взаимоотношениях с нашей страной – перевела Киев на предоплату.

Газовый диалог с новым акцентом

Всю минувшую неделю продолжались торги между Россией и Украиной по газовому вопросу. Воодушевленный возможностью получить часть денег, предоставленных Украине МВФ, «Газпром» потребовал первую в истории взаимоотношений с «Нафтогазом» предоплату. Российский газовый монополист предъявил счет в 1,66 млрд долл. на июнь, неоплата до 2 июня грозит прекращением поставок топлива с 3 июня. Свои действия Москва объясняет наличием просроченного долга по газу в 3,5 млрд долл. при стоимости 485 долл. за тысячу кубометров.

Ни с такой ценой газа, ни, соответственно, с таким объемом просроченного долга правительство Украины не соглашается, о чем в очередной раз на минувшей неделе заявил премьер-министр Арсений Яценюк. Он подчеркнул, что наша страна признает наличие долга в 2,2 млрд долл. по цене 268,5 долл. за тыс. кубометров, и готова его оплатить в 10-дневный срок, если Россия подпишет новое соглашение о поставках газа по приемлемой для Киева стоимости. В противном случае Украина намерена отстаивать свои права в Стокгольмском арбитражном суде – иск готов. «Остается меньше двадцати дней, и это последний звоночек для России сесть за стол переговоров и найти решение», - сказал Яценюк.

Эксперты полагают, что суд неизбежен, и Украина имеет все шансы получить справедливую цену на газ. «Базовая цена - 450 долларов, которая фигурирует в контракте, была установлена завышенной, и не соответствовала рыночным реалиям даже в то время, когда контракт подписывался», - считает директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар. Он подчеркнул, что «Газпром» уже несколько лет не выполняет свои обязательства по транзиту газа через территорию Украины, в результате чего убытки нашей страны достигли 5 млрд долл.

В продолжение газовой темы: Украина на минувшей неделе напомнила России о том, что, аннексировав Крым, она умыкнула украинский газ в хранилищах полуострова и свела на нет перспективы украинской добычи газа на шельфе Черного моря, которые обещали нашей стране энергетическую независимость. «Россия аннексировала Крым. Россия захватила украинскую собственность стоимостью в десятки или даже сотни миллиардов долларов, включая государственную компанию «Черноморнефтегаз». Она украла свыше 2 миллиардов кубометров украинского газа. Она украла нефтедобывающие поля, компании, оффшорные вышки и те, которые на суше. Мы по этому поводу встретимся с Россией в суде», - заявил Яценюк.

Украинской властью уже подготовлен иск в Международный арбитражный суд в Стокгольме относительно экспроприации Россией «Черноморнефтегаза».

Таким образом, спорных вопросов накопилось достаточно, решение которых необходимо в ближайшее время. Компромиссным вариантом для обеих сторон может быть цена газа на уровне средней для европейских рынков в 320-360 долл., и Еврокомиссия предложила Киеву и Москве провести следующий раунд трехсторонних газовых переговоров 26 мая в Берлине. ЕС уже готовит скоординированный ответ на письмо президента России Владимира Путина по поводу газовых отношений с Украиной, и надеется на достижение положительных договоренностей, как и на стабильные поставки газа в Европу.

По оценкам аналитиков международного агентства Moody's, временная полугодовая приостановка транзита российского газа через территорию Украины, если таковая случится, не окажет значительного влияния на Европу, поскольку есть альтернативный путь через «Северный поток» и фактор сезонно-низкого спроса на данный вид топлива при высоком уровне запасов газа в европейских хранилищах. В то же время, остановка транзита на более длительный период заставит правительства европейских стран искать альтернативные источники поставок.

По сути, Россия может остаться без рынков сбыта в странах ЕС, что, по оценкам международных аналитиков, обернется для нее убытками в 100 млрд долл. Но Москва продолжает сопротивляться, обещая вернуться к газовым переговорам только при оплате долга хотя бы частично. Украина платить не торопится – разве можно верить Кремлю, продолжающему играть мускулами на границах Украины и поддерживать сепаратистские движения на Донбассе.

"Восточный" фактор

Ситуация на востоке Украины всю минувшую неделю оставалась напряженной. По мере активизации антитеррористической операции нарастала агрессия со стороны сепаратистов, попутно промышляющих откровенным грабежом. В частности, 15 мая при подъезде к Енакиево вооруженные представители так называемой «Донецкой народной республики» остановили и изъяли инкассаторский автомобиль «ПриватБанка», в котором находилось более 1,5 млн грн, предназначенных для выплат зарплат бюджетникам. По оценкам банка, в результате таких действий более 3000 шахтеров, медиков и учителей города не смогут получить заработанные деньги.

Кроме этого, на минувшей неделе Национальный банк был вынужден приостановить работу своего управления в Донецкой области, поскольку террористы потребовали значительную сумму наличными и пригрозили провести «зачистку» управления в случае невыполнения условия. Сотрудники НБУ были эвакуированы, а система электронных платежей – отключена, что парализовало финансовый рынок региона. На следующий день работа управления Нацбанка и платежной системы в области была восстановлена, но нет никаких гарантий, что ситуация не повторится.

Госказначейство на прошедшей неделе предупредило об угрозе невыплаты зарплат, пенсий и социальных пособий в Донецкой и Луганской областях из-за действий террористов. По словам главы ведомства Татьяны Слюз, несмотря на фактические военные действия в регионе, сотрудники Госказначейства работают в штатном режиме и осуществляют платежи, но если ситуация не стабилизируется, служба не сможет обеспечить их.

Происходящее на востоке Украины негативно влияет на настроения бизнеса и рядовых граждан, отпугивает и без того немногочисленных инвесторов, сводя на нет усилия правительства по восстановлению экономики страны. Ни выравнивание торгового баланса, ни получение денег МВФ и финансовой помощи других доноров так и не укрепили гривню. Вопреки прогнозам экспертов, курс нацвалюты на минувшей неделе продолжил колебаться около отметки 12 грн/долл., политическая ситуация теперь стала единственным определяющим фактором ее устойчивости.

На минувшей неделе, руководствуясь ожиданиями ухудшения ситуации в Донбассе, ключевой инвестор Украины - Европейский банк реконструкции и развития - ухудшил прогноз падения ВВП нашей страны в 2014 году до 7%. Как заявил министр экономического развития и торговли Павел Шеремета, по этой причине правительство намерено пересмотреть и свой прогноз на текущий год, что может повлечь за собой очередной секвестр госбюджета.

Ольга Гордиенко (УНИАН)