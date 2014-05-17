Попавший под санкции США банк «Россия» за месяц потерял треть всех вкладов

Это следует из отчетности ОАО "АБ "Россия" по форме 101, размещенной на сайте Банка России, сообщает Прайм.

Объем депозитов клиентов-физлиц в банке "Россия" на 1 апреля 2014 года составлял 36,87 млрд рублей. Таким образом, за месяц клиенты вывели почти 13 млрд рублей.

АБ "Россия" оказался в санкционном списке США в конце марта 2014 года в связи с аннексией Россией Крыма. Наложение запрета для компаний США работать с банком привело к тому, что международные платежные системы Visa и MasterCard закрыли свои сервисы для клиентов банка "Россия".

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Клиенты этих организаций не могут расплатиться картой в магазине или провести международные транзакции. Кроме того, замороженными оказались их долларовые счета, которые размещаются на корсчетах в США.