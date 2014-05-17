Товарооборот Евросоюза с Россией сократился на 10%

Страны ЕС по итогам января-февраля 2014 года зафиксировали снижение объема торговли с Россией, следует из материалов европейского статистического агентства Евростат, передает РИА Новости.

Снижение объемов торговли с Россией как ЕС, так и еврозоны, оказалось максимальным среди основных торговых партнеров. Объем экспорта из ЕС в Россию в годовом выражении снизился на 10% и составил 16,5 миллиарда евро. Импорт из РФ сократился также на 10% - до 32,9 миллиарда евро.

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Страны еврозоны по итогам января-февраля также зафиксировали снижение товарооборота с РФ. Экспорт в Россию снизился по сравнению с январем-февралем 2013 года на 13% и составил 12 миллиардов евро. Импорт из России снизился на 9% и составил 23,7 миллиарда евро.

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В целом профицит внешнеторгового баланса стран еврозоны в марте увеличился на 20% - до 17,1 миллиарда евро и оказался лучше прогнозов: аналитики ожидали профицит в марте на уровне 15,5 миллиарда евро.

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Евросоюз в целом завершил март с профицитом внешнеторгового баланса в 3,9 миллиарда евро против профицита в 4,7 миллиарда евро в феврале. В марте 2013 года еврозона показала профицит в размере 21,9 миллиарда евро, в целом по ЕС был зафиксирован профицит в 14,7 миллиарда евро.