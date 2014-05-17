Отток капитала из России из-за санкций может составить $200 миллиардов - эксперт

Отток капитала из России в связи с применением санкций Европейского Союза может составить 200 миллиардов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель руководителя миссии Великобритании в Украине Мартин Дей.

“Необходимо понимать эффект санкций, которые уже были применены, мы можем слышать разные цифры, однако есть данные, что санкции по состоянию на сегодняшний день могут привести к оттоку капитала из Российской федерации в размере 200 миллиардов американских долларов”, - сказал Дей.

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Он отметил, что в Европейском Союзе есть четкая политическая воля к расширению санкций в случае необходимости.

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“Есть четкое понимание, что действия по аннексии Крыма и размещению российских войск в Крыму являются неприемлемыми, и это будет иметь свою цену”, - сказал Дей.

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