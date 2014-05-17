Западные банки из-за санкций ужесточают условия кредитования российских компаний

Российские компании столкнутся с более жесткими кредитными ограничениями со стороны западных банков в связи с действием санкций против России. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Financial Times.

Банки настаивают, чтобы новые кредиты выдавались российским компаниям, не входящим в санкционные списки, вместе с требованием их немедленного погашения при определенных условиях. Когда заемщик попадает под санкции, кредит по умолчанию нужно погасить сразу же. «Если кто-то чихнет в сторону вашей компании, кредит должен быть немедленно погашен», — прокомментировал новые требования вице-президент крупной финансовой корпорации.

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Обычно срочное погашение кредитов необходимо в случае «существенных неблагоприятных изменений», чтобы избежать использования доходов от займа в дальнейшей деятельности. Однако теперь банкиры требуют более конкретных условий немедленного погашения кредита, особенно если сама компания или ее бенефициары попадут в санкционные списки.

В последние два месяца на фоне обострения украинского кризиса количество кредитных сделок существенно сократилось. Американские и японские банки заняли осторожную позицию в вопросах ведения бизнеса с Россией. Однако ряд европейских банков, несмотря на угрозу новых санкций в отношении российских компаний, продолжает работать как прежде.

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В Москве считают, что новые требования западных банков не более чем трюк для успокоения, поскольку кредит невозможно будет погасить, если США замораживают денежные переводы. По мнению российских чиновников, если западные кредиторы не хотят участвовать в бизнесе с российскими компаниями, им лучше вообще этого не делать.

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Страны Запада выразили недовольство действиями России из-за аннексии Крыма после смены власти в Украине. 16 марта на полуострове прошел незаконный референдум, в ходе которого, как утверждают сепаратисты, более 96% граждан выступили в поддержку присоединения к России.

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США и Евросоюз итоги плебисцита не признали. Кроме того, Запад видит руку Москвы в акциях протеста сторонников федерализации, проходящих на востоке Украины.

В конце апреля Евросоюз и США опубликовали очередные санкционные списки против России. В американский перечень попали 17 российских компаний и семь чиновников, а в список ЕС — 15 человек.

