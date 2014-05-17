Донецкие сепаратисты уже заявляют об отказе от гривни в пользу рубля
Террористы хотят открыть границы для россиян
Самопровозглашенное руководство Донецкой псевдореспублики рассматривает возможность отказа от украинской гривны в пользу российского рубля.
Об этом заявил так называемый «вице-премьер» Андрей Пургин, сообщает «Громадське телебачення».
По его словам, если Украина отключит область от своей финансовой системы, гривни на Донетчине хватит на 1-2 недели. Однако с переходом на рубль не все просто.
«Для того, чтобы перейти на рубль, нам необходимо заключить соответствующие соглашения, поскольку рубль мы тоже не печатаем», - отметил экстремист.
Читайте такжеВ Минэкономики нашли виновных в обвале гривни
Также он считает, что первоочередная задача - открыть границы псевдореспублики для россиян.
Читайте такжеС июня гривня в Крыму станет иностранной валютой