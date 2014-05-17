Донецкие сепаратисты уже заявляют об отказе от гривни в пользу рубля

Самопровозглашенное руководство Донецкой псевдореспублики рассматривает возможность отказа от украинской гривны в пользу российского рубля.

Об этом заявил так называемый «вице-премьер» Андрей Пургин, сообщает «Громадське телебачення».

По его словам, если Украина отключит область от своей финансовой системы, гривни на Донетчине хватит на 1-2 недели. Однако с переходом на рубль не все просто.

«Для того, чтобы перейти на рубль, нам необходимо заключить соответствующие соглашения, поскольку рубль мы тоже не печатаем», - отметил экстремист.

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Также он считает, что первоочередная задача - открыть границы псевдореспублики для россиян.

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