Турчинов: в НБУ есть ресурс для поддержания и стабилизации курса гривни
00:46, 19 мая 2014Финансы
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И.о. Президента Украины Александр Турчинов уверяет, что в Национальном банке есть ресурс для поддержания и стабилизации курса гривни.
Турчинов уверяет, что в НБУ есть ресурс для поддержания и стабилизации курса гривни / Фото УНИАН
Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала «1 +1», отвечая на вопрос, следует ли ожидать уменьшения курса гривни к доллару до отметки 10,5.
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«Уже сегодня у Национального банка Украины есть ресурс, увеличение золотовалютных резервов, что позволит стабилизировать гривню», - сказал Турчинов.
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