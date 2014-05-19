Турчинов: в НБУ есть ресурс для поддержания и стабилизации курса гривни

Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала «1 +1», отвечая на вопрос, следует ли ожидать уменьшения курса гривни к доллару до отметки 10,5.

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«Уже сегодня у Национального банка Украины есть ресурс, увеличение золотовалютных резервов, что позволит стабилизировать гривню», - сказал Турчинов.