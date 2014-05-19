Россия может изменить финансирование госпрограмм

Правительство России может изменить финансирование госпрограмм, однако это никак не связано с возможными санкциями, заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), отвечая на вопрос журналистов о необходимости пересмотра госпрограмм в случае введения санкций Западом, пишет ИТАР-ТАСС.

"Думаю, санкции никакого отношения не имеют, но этим вопросом мы будем еще заниматься. Нельзя исключить ни одну из программ", - заявил Улюкаев. "Но опять же это не имеет никакого отношениям к санкциям, а к приоритетам программ, механизмам и т. д. Эту работу мы будем продолжать", - отметил он.

Кроме того, Улюкаев заявил, что он не считает тяжелой ситуацию с внешним корпоративным долгом в РФ. "Она вызывает определенную озабоченность, но не критична", - подчеркнул министр.

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Также министр рассказал о том, как ведомство будет реагировать на снижение инвестиций. "Безусловно, ситуация спада инвестиций в основной капитал нас беспокоит. В этой связи мы будем ускорять работу по реализации дорожной карты национальной предпринимательской инициативы, а также по скорейшему решению проблемы государственного частного партнерства, по инфраструктурным проектам с участием Фонда национального благосостояния и иностранных инвесторов. Они вместе с Российским фондом прямых инвестиций могут в этом принимать участие", - отметил Улюкаев.