Доллар на межбанке поднялся до 12,10 грн

В понедельник, 19 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8000/12,1000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне также ушли вверх – до 16,1835/16,4615.

Цены на российскую валюту выросли до 0,3400/0,3480.

Читайте такжеТурчинов: в НБУ есть ресурс для поддержания и стабилизации курса гривни

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3717/19 (пятница - 1,3711/13).

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,9000/12,0000.

Рынок евро-гривня закрылся котировками 16,2975/16,4685.

Цены на российский рубль установились на уровне 0,3417/0,3446.