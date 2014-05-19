Крупнейшим акционером Deutsche Bank станет катарский шейх

Ведущий банк Германии Deutsche Bank планирует дополнительную эмиссию акций общей стоимостью около 8 миллиардов евро. При этом крупнейшим акционером банка станет катарский шейх Хамад бин Ясим бин Джабр аль-Тани, который выразил готовность купить ценные бумаги на сумму 1,75 миллиарда евро. Это составит порядка шести процентов уставного капитала банка, сообщает DW.

Остальные акции будут предложены уже имеющимся у Deutsche Bank акционерам. Преимущественным правом покупки, вероятно, воспользуется и шейх, что может увеличить сумму его инвестиций до двух миллиардов евро. Другие крупные акционеры также сигнализировали о готовности поддержать увеличение уставного капитала в случае, если менеджмент банка представит убедительную стратегию.

Deutsche Bank также заявил о том, что пересматривает в сторону снижения ряд своих целей или же откладывает сроки их выполнения. К примеру, доходность инвестиций составит от 13 до 15 процентов вместо ожидаемых ранее 15-ти. Последнее увеличение уставного капитала банка прошло год назад. Тогда за счет выпуска акций Deutsche Bank привлек 3 миллиарда евро.