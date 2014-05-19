Платежеспособность россиян по кредитам упала до минимума за три года

Платежеспособность россиян по кредитам на начало мая достигла минимума за три года. Такие данные следуют из аналитического обзора, подготовленного коллекторским агентством "Секвойя Кредит Консолидейшн", сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным агентства, просроченная задолженность в России продолжает расти. На начало мая она достигла 514,8 млрд руб., рост с начала года составил рекордные 17%. В 2013 году за первые четыре месяца данный показатель вырос на 14%, в 2012 году - только на 4,3%.

Рост просрочки, по мнению экспертов агентства, прежде всего, связан со снижением реально располагаемых доходов населения. Негативное влияние также оказали рост инфляции и безработицы.

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Темпы выдачи кредитов при этом замедляются. На начало мая банками было выдано кредитов физлицам на 10,3 трлн руб., рост с начала года составил около 3,5%. При этом за аналогичный период 2013 года рост был на уровне 8,4%. Таким образом, прирост объема кредитования достиг своего минимума за четыре года, отмечается в исследовании.

Во втором полугодии в компании ожидают некоторого оживления рынка, однако агрессивного роста, как в предыдущие годы, не будет. По итогам 2014 года рост кредитования составит не более 20%, прогнозирует "Секвойя Кредит Консолидейшн".

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По мнению экспертов агентства, другая негативная тенденция - усложнение банками процедуры рефинансирования. Перекредитоваться или взять новый кредит в другом банке, чтобы погасить старый, сейчас заемщику намного сложнее, чем год назад, поскольку банки ужесточили условия кредитования и требования к заемщикам. В "Секвойе" считают, что эта тенденция сохранится как минимум до конца 2014 года.