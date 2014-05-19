Fitch подтвердило рейтинги Харькова

Также Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ города в национальной валюте на уровне «B-» и национальный долгосрочный рейтинг «A+(ukr)», прогноз по долгосрочному РДЭ в национальной валюте и по национальному долгосрочному рейтингу – «негативный».

Рейтинги находящихся в обращении внутренних облигаций города на сумму 99,5 млн грн подтверждены на уровнях «B-» и «A+(ukr)».

В сообщении отмечается, что рейтинги Харькова сдерживаются суверенными рейтингами Украины («CCC»/«B-»/прогноз «негативный»).

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«Политический риск в Украине остается высоким, а передача власти может проходить по нескольким потенциальным сценариям. Fitch оценивает институциональную среду украинских субнациональных образований как слабую. Она является недостаточно прозрачной и развитой, что сдерживает долгосрочное развитие и бюджетное планирование регионов. По мнению Fitch, политический кризис в Украине обострился в последние шесть месяцев, вызвав дальнейшее ухудшение институциональной среды в стране», - сообщает Fitch.

Среди позитивных факторов отмечается, что в 2013 году Харьков продолжил демонстрировать стабильные бюджетные показатели, имел низкий долг и значительную ликвидность. Однако город подвержен рискам рефинансирования и рискам, связанным с условными обязательствами крупного муниципального сектора, что может оказать давление на бюджет Харькова.

Как сообщается, в конце 2013 года долг города находился на низком уровне в 8,4% от текущих доходов (394 млн грн). Харьков имел высокий показатель обеспеченности долга (долг/текущий баланс) на уровне менее одного года, а процентные платежи составляли 1% от операционных доходов. Fitch ожидает, что долг города останется низким – на уровне около 5% текущих доходов, так как у него нет потребностей в заимствованиях в среднесрочной перспективе.

По оценкам Fitch, в 2014 году Харькову необходимо произвести выплаты по облигациям с наступающими сроками на сумму 99,5 млн грн и банковским кредитам на сумму 185 млн грн, что эквивалентно 72% суммарного долга. Потребности в рефинансировании сглаживаются значительными денежными средствами города, которые на 1 апреля 2014 года составляли 1 млрд грн, что в 4 раза превышает долг с наступающими сроками.

Fitch ожидает, что Харьков сохранит стабильные бюджетные показатели в 2014-2016 годах при ослаблении операционной маржи до около 10% с сильного среднего значения в 14,5% в 2012-2013 годах. Агентство также считает вероятным ухудшение бюджетных показателей вслед за ожидаемым сокращением национальной экономики (снижением ВВП Украины на 5% в 2014 году) и в условиях сохранения политического риска.

Также сообщается, что снижение рейтингов Украины приведет к понижению РДЭ города. Понижение рейтингов также возможно, если город не сможет выполнять свои обязательства по обслуживанию долга ввиду резкого дефицита ликвидности.

В сообщении также отмечается, что позитивное рейтинговое действие маловероятно в среднесрочной перспективе с учетом высокого политического риска, ухудшения институциональной среды и сокращения экономики.

Как сообщал УНИАН, Fitch Ratings в феврале текущего года снизило долгосрочные кредитные рейтинги Киева и Харькова, а также Одесской области до уровня «ССС» с негативным прогнозом вслед за снижением суверенного кредитного рейтинга Украины.