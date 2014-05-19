Объем торговли между странами Таможенного союза сократился на 13%

В первом квартале 2014 года стоимостный объем торговли товарами между странами Таможенного союза (ТС) в годовом выражении сократился на 12,6%.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Евразийской экономической комиссии.

Без учета топливно-энергетических товаров, на долю которых приходится 32,9%, показатель уменьшился на 9,2%. Взаимная торговля между Россией, Казахстаном и Беларусью просела заметно сильнее, чем с внешним миром (на 2,1%). При этом темпы ее падения оказались выше, чем в первом квартале 2013 года (-5,5%).

С момента запуска в июле 2011 года единого таможенного пространства, означавшего снятие большинства таможенных барьеров и унификацию торговых правил, бурный рост товарооборота между странами ТС наблюдался лишь в первом квартале 2012 года — на 21%, обеспечив 7,5% по итогам года. Но он был компенсирован почти двухлетним падением: по сравнению с первым кварталом 2011 года объем взаимной торговли в первом квартале 2014 года сократился на 0,03%.

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Очевидно, что провал во взаимных операциях в первом квартале 2014 года может частично объясняться общим падением инвестиционного и потребительского спроса в РФ.

Статистика ЕЭК демонстрирует: в первом квартале росли лишь взаимные поставки между Беларусью и Казахстаном — на 12,8%, однако их доля в общей торговле внутри ТС составляла всего 1,5%. Торговля же между Казахстаном и РФ просела на 13% (ее доля 30,8%), а РФ и Беларуси — на 7,3% (доля 67,7%).

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Чиновники ЕЭК объясняют это снижением цен на нефть, ростом энергоэффективности и локализацией машиностроения в Казахстане, ожидая, что по итогам года "ситуация будет другой". Между тем правительство РФ уже усматривает в усилении конкуренции на рынке машиностроения помеху развитию внутреннего производства.