Нацбанк снова продлил требования по продаже 50% валютной выручки

Национальный банк Украины продлил на 3 месяца, до 20 августа, требования по обязательной продаже 50% валютной выручки, говорится в постановлении регулятора, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно постановлению №271 от 12 мая, требования по обязательной продаже 50% поступлений в валюте первой группы классификатора НБУ и в российских рублях на межбанковском валютном рынке продлеваются еще на 3 месяца. Постановление вступает в силу с 20 мая и действует до 20 августа текущего года.

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Одновременно Нацбанк продлил требования по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней также до 20 августа, о чем говорится в этом же постановлении регулятора.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в октябре 2013 года продлил требования по обязательной продаже 50% валютных поступлений экспортеров и по ограничению срока расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, нормы действовали до 17 мая текущего года.