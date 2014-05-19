В Миндоходов признали, что таможенники продолжают брать взятки





Сотрудники региональных таможен Украины все еще берут взятки, так как Министерство доходов и сборов недостаточно эффективно борется с коррупцией и контрабандой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра доходов и сборов, который курирует службу по борьбе с коррупцией и контрабандой, Михаил Ноняк в ходе встречи руководителей министерства с представителями бизнеса.

"Если говорить о министерстве, то оно, я считаю, не борется достаточно эффективно с контрабандой и коррупцией. Мы стараемся проводить работу. Если говорить об отделе, который должен бороться с контрабандой, он сейчас неэффективен... Хотя вроде бы они и уменьшились (взятки – УНИАН), но они существуют", - сказал Ноняк.

В свою очередь, заместитель министра доходов и сборов, курирующий службу финансовых расследований, Владимир Хоменко отметил, что коррупция присутствует на Одесской и Ужгородской таможне Миндоходов.

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"Сегодня проблема по таможне есть. Особенно вопросы возникают по контрабанде. Мы возьмем такие основные таможни, как Одесская, Ужгородская, Львовская – есть еще очень много вопросов", - сказал Хоменко.

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Он подчеркнул, что нынешнее руководство Миндоходов не собирается работать по старым схемам и давать отмашку на продолжение практики взяток и контрабанды.