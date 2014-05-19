Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Динамика евровалюты на международном рынке на текущей неделе будет определяться новостями из США и еврозоны, в центре внимания инвесторов будет заседание ФРС США по процентной ставке 21 мая, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, если представители Федрезерва озвучат готовность перейти к повышению ставки вскоре после полного сворачивания программы QE3, евро окажется под давлением. Негативное влияние на евро могут оказать и комментарии со стороны официальных лиц ЕЦБ о возможности смягчения монетарной политики со стороны регулятора.

Поддержку евро могут оказать позитивные данные по деловому оптимизму в Германии от IFO за май, а также относительно деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и сферы услуг Германии и Е18 в целом. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, евро на международном рынке на текущей неделе может колебаться в диапазоне 1,3550 – 1,3750. В Украине средний курс продажи наличного евро при стабильном курсе доллара может составить 16,731 – 16,98 грн.

По мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, на текущей неделе значительных колебаний по гривне ожидать не стоит, однако, преимущественно она будет находиться под давлением. Вероятно, в преддверии президентских выборов спрос на валюту может несколько повыситься, в том числе этому будет способствовать снизившийся спрэд по валюте, однако значительных скачков курса не произойдет, так как девальвационные опасения населения снизились. В Украине средний курс продажи наличного доллара на неделе, вероятно, будет находиться в диапазоне 11,85 – 12,3 грн.

Стоимость рубля в Украине в ближайшую неделю может несколько повыситься. Поддержку валюте будут оказывать выросшие за прошлую неделю цены на нефть и слабое положение гривни.

Сдерживающим уверенный рост рубля фактором выступит заседание ФРС США по процентной ставке, которое в целом может оказать поддержку американской валюте. Средний курс продажи наличного рубля в Украине в этот период может колебаться в диапазоне 0,338 – 0,352.