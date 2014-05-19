Миндоходов отказалось от введения налога с оборота

Министерство доходов и сборов окончательно отказалось от налога с оборота предприятий, сообщил первый заместитель министра, курирующий вопросы налоговой службы, Игорь Билоус.

«Я хочу сразу снять вопрос о налоге с оборота предприятий. Его не будет, поскольку мы идем в Европу», - сказал Билоус во время встречи с представителями бизнеса.

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Напомним, идея введения налога с оборота обсуждалась в Украине еще в 2012 году. Тогда Государственная налоговая служба Украины предлагала снизить ставки НДС для импорта и внутреннего рынка, а также ввести налог с оборота в размере 2,5%. Не получив поддержки ни среди предпринимателей, ни на правительственном уровне, идея так и не была реализована.

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