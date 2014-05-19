Украина завтра получит первые 100 млн евро от ЕС

Первый транш в размере 100 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза поступит в Украину во вторник, 20 мая, когда в Киеве с визитом будет находиться вице-президент Еврокомиссии Сиим Каллас для обсуждения путей дальнейшей помощи Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу - Пиа Андеркилде-Хансен.

"Завтра вице-президент Сиим Каллас посетит Киев для ряда встреч с представителями украинской власти, включительно с премьером, вице-премьером и министром финансов. Переговоры будут касаться макроэкономической помощи ЕС Украине, первый транш которой в размере 100 млн евро поступит завтра", - сказала Андеркилде-Хансен.

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По ее словам, этот транш является частью общего пакета помощи в размере 1,6 млрд евро, а второй транш поступит тогда, когда Украина завершит процесс ратификации меморандума о взаимопонимании, подписанного на минувшей неделе в Брюсселе во время совместного заседания правительства Украины и коллегии Еврокомиссии. Меморандум должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

"Помощь предоставляется с целью помочь Украине покрыть часть срочных финансовых потребностей, включительно с краткосрочным платежным балансом и фискальной уязвимостью", - добавила Андеркилде-Хансен.

Как сообщал УНИАН, 13 мая был подписан меморандум о макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине в объеме 1 млрд евро.