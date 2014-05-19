Доллар на закрытии межбанка снизился до 12,05 грн

В понедельник, 19 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8000/12,1000, к 12:00 сузился спрэд до 11,8500/12,1000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,9000/12,0500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1835/16,4615, к 12:00 цены ушли вверх до 16,2445/16,5910. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 16,3235/16,5335.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3400/0,3480, к 12:00 цены повысились до 0,3410/0,3482. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3436/0,3494.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,9000/12,0000.

Рынок евро-гривня закрылся котировками 16,2975/16,4685.

Цены на российский рубль установились на уровне 0,3417/0,3446.