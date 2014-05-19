Нацбанк объяснил продление требования по продаже 50% валютной выручки

Сокращение срока действия требований по обязательной продаже 50% валютных поступлений до трех месяцев связано с улучшением рыночных ожиданий в условиях возобновления сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями, сообщила УНИАН пресс-служба регулятора со ссылкой на директора Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елену Щербакову.

Напомним, сегодня Нацбанк продлил срок действия требования по обязательной продаже 50% валютных поступлений и по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней на 3 месяца, до 20 августа, в то время как ранее эта норма неоднократно продлевалась на максимально возможный срок в рамках действующего законодательства в 6 месяцев.

Щербакова отметила, что эффективность этих инструментов, действовавших на протяжении последних 18 месяцев, не вызывает сомнений, а общественно-политическое напряжение в стране требует временного применения дополнительных стабилизационных механизмов со стороны Национального банка.

«Учитывая сложную геополитическую ситуацию и изменчивость внешней конъюнктуры, логично временное использование таких инструментов… Это будет способствовать ритмичности поступлений иностранной валюты на валютный рынок Украины, снижению давления на обменный курс гривни и в результате – сбалансированию денежно-кредитного рынка Украины в целом», - сказала она.

Щербакова подчеркнула, что в апреле 2014 года на обоих сегментах валютного рынка предложение иностранной валюты начало доминировать над спросом, и напомнила, что с середины февраля Нацбанк не проводил интервенций по продаже иностранной валюты, а в апреле вообще не выходил на валютный рынок.

Щербакова пояснила, что требования по обязательной продаже распространяются на поступления из-за рубежа в иностранной валюте первой группы классификатора НБУ и в российских рублях в пользу юрлиц, кроме банков, физлиц-предпринимателей, иностранных представительств (кроме официальных представительств), а также на счета по совместной деятельности и счета резидентов за пределами Украины.

В отношении физлиц обязательной продаже подлежат поступления в валюте из-за пределов Украины в сумме, равной или превышающей 150 тыс. грн в месяц в эквиваленте, за исключением возврата платежей в связи с неправильно указанными реквизитами.

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