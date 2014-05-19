Скрытый дефицит бюджета в прошлом году составил 800 млрд гривень – министр юстиции

Скрытый дефицит бюджета в прошлом году составил в общей сложности около 800 млрд грн, заявил в ходе пресс-конференции в УНИАН министр юстиции Украины Павел Петренко.

“Только по предварительным подсчетам, сделанным новым правительством, из госбюджета в прошлом году было выведено 290 млрд грн, а с учетом государственных гарантий скрытый дефицит бюджета составлял, в том числе с частным сектором, около 800 млрд грн”, - сказал Петренко.

По его словам, большая часть этих средств выводилась через соответствующие офшорные зоны заграницу. При этом только из местных бюджетов, специальных фондов было незаконно выведено около 70 млрд грн.

“Это средства, которые шли в теневую экономику, шли по карманам высших государственных чиновников”, - добавил министр.

Он отметил, что в течение трех последних месяцев министерство юстиции нарабатывало нормативную базу, законодательные акты, которые бы позволили быстро блокировать и возвращать такие активы.

“Мы внесли целый ряд изменений в законодательство, которые практически дали инструменты правоохранительным органам относительно ареста и конфискации средств”, - сообщил Петренко.

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Как сообщал УНИАН, по подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам, достиг 160 млрд грн в год. Основная составляющая объема взяток - это непосредственно взятки и откаты, выплачиваемые при проведении процедуры государственных закупок, возвращения НДС, таможенного оформления и отношений в аграрной сфере.

14 апреля Совет ЕС расширил до 22-х список лиц, ответственных за незаконное присвоение украинских государственных средств, против которых применяются персональные санкции Евросоюза.

В частности, ЕС заморозил счета Януковича, его сыновей Александра и Виктора, экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, братьев Андрея и Сергея Клюевых, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, бизнесмена Сергея Курченко, бывший первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

Также под санкции ЕС попали бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, народный депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко.

