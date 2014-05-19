Курченко незаконно приобрел «UMH group», клуб «Металлист», «Одесский НПЗ» и сеть автозаправок в Германии

Служба безопасности совместно с Генеральной прокуратурой Украины в ходе расследования противоправной деятельности группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко оценила ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах в 4 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

«На сегодня по материалам о противоправной деятельности главы наблюдательного совета финансово-промышленной группы ВЕТЭК открыт ряд уголовных производств. В ходе досудебного следствия установлено, что Сергей Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах на общую сумму около 4 млрд грн», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что оперативно-следственная группа из числа сотрудников СБУ и ГПУ расследует ряд эпизодов. В частности, это продажа компаниями Курченко госпредприятиям «Укртрансгаз» и «Черноморнефтегаз» оборудования по завышенной стоимости, что нанесло государству ущерб свыше 173 млн грн. Также расследуется проведение спецаукционов по продаже сжиженного газа для нужд населения и реализация его через подконтрольные Курченко коммерческие структуры, что нанесло компании «Укргаздобыча» ущерб свыше 100 млн грн. Также расследуется нанесение ущерба свыше 450 млн грн компании «Нафтогаз Украины» посредством заключения фиктивных соглашений с компанией «Газ Украины 2020» на поставку нефтепродуктов и несанкционированное потребление природного газа «Украинской нефтегазовой компанией», что нанесло «Нафтогазу Украины» ущерб свыше 400 млн грн.

Помимо этого, группа расследует факт доведения до банкротства «Брокбизнесбанка» путем мошенничества с кредитными ресурсами и хищения кредита рефинансирования свыше 2 млрд грн, полученного у Национального банка Украины, а также кредита рефинансирования на 800 млн грн, полученного у Нацбанка в пользу «Реал Банка» посредством кредитования фиктивных компаний.

Как сообщается, СБУ разоблачила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу ГК ВЕТЭК медиа-ресурса «UMH group», футбольного клуба «Металлист», «Одесского нефтеперерабатывающего завода» и сети автозаправок «SparschweinGmbH & Co» в Германии (170 объектов).

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В ходе расследования следователи арестовали личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,5 млрд грн. В том числе, арестовано 16 объектов недвижимости, 3 из которых за рубежом, а также 7 воздушных судов, 38 автомобилей, среди которых 15 автомобилей Mercedes-Benz, 2 BMW, 2 Porsche, 1 Bentley Continental, 3 Lexus, 2 Toyota Camry, 1 Aston Martin.

Специально созданная рабочая группа совместно с международными прокурорами принимает меры по аресту счетов в европейских банках, открытых на подконтрольные Курченко коммерческие структуры, и объектов недвижимости за рубежом.

Кроме того, проводится арест имущества теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), входящей в целостный имущественный комплекс Одесского нефтеперерабатывающего завода.

СБУ напоминает, что Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.

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