СБУ арестовала счета Януковича, Курченко, Якименко, Захарченко

Служба безопасности Украины арестовала счета экс-президента Виктора Януковича, председателя наблюдательного совета компании ВЕТЭК Сергея Курченко, экс-председателя СБУ Александра Якименко и других бывших высокопоставленных должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

“Арестованы счета, всего 25 - это Курченко, 11 счетов - Янукович Виктора Федоровича, 9 счетов - Захарченко, экс-министра внутренних дел, 13 счетов - бывшего председателя СБУ Якименко. Это деньги, золото”, - сказал Наливайченко.

Читайте такжеКурченко незаконно приобрел «UMH group», клуб «Металлист», «Одесский НПЗ» и сеть автозаправок в Германии