Окружение Януковича незаконно вывело за рубеж около $100 млрд

Окружение экс-президента Виктора Януковича незаконно вывело за рубеж около 100 млрд долл., заявил в ходе пресс-конференции в УНИАН министр юстиции Павел Петренко.

“Около 100 млрд долл., часть из которых наличными, было вывезено за границу окружением Януковича”, - сообщил Петренко.

По его словам, 2 млрд долл. из этой суммы сейчас заблокировано на счетах в Швейцарии, а против 20-25 человек, связанных с коррупционной деятельностью в Украине, введены индивидуальные замораживающие санкции в Евросоюзе и США, но подробности всех предварительных результатов расследования пока не разглашаются.

Министр отметил, что сейчас главным заданием правоохранительных органов Украины является активная коммуникация с компетентными органами этих стран, для того чтобы через судебные процедуры подтвердить причастность заблокированных там средств к коррупционным схемам в Украине и в дальнейшем вернуть их в нашу страну.

Петренко сообщил также о предварительных данных следствия относительно коррупции в государственном секторе.

“По данным предварительного расследования, объявленным представителями следствия, были обнаружено схемы злоупотребления в государственном секторе на сумму около 65 млрд грн”, - сказал он.

Министр подчеркнул, что разворовывание государственных средств осуществлялось на всех уровнях, и в коррупционных схемах было задействовано 12 профильных министерств.

Как сообщал УНИАН, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что из госбюджета в прошлом году было выведено 290 млрд грн, а с учетом государственных гарантий скрытый дефицит бюджета составлял, в том числе с частным сектором, около 800 млрд грн.

По его словам, большая часть этих средств выводилась через соответствующие офшорные зоны заграницу. При этом только из местных бюджетов, специальных фондов было незаконно выведено около 70 млрд грн.

По подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам, достиг 160 млрд грн в год. Основная составляющая объема взяток - это непосредственно взятки и откаты, выплачиваемые при проведении процедуры государственных закупок, возвращения НДС, таможенного оформления и отношений в аграрной сфере.