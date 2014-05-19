Банк России поддерживает включение гривни в золотовалютные резервы РФ

Центральный банк РФ поддерживает включение изымаемой из обращения в аннексированном Крыму гривни в золотовалютные резервы России. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Соответствующее предложение поступило от главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Натальи Бурыкиной, пишет Лента.ru.

Банк России позже пояснил, что будет покупать гривню как нерезервный валютный актив и продавать ее в дальнейшем банкам или на бирже. Покупателями могут быть компании, ведущие внешнеторговую деятельность с Украиной.

Золотовалютные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и прочих активов.

Доля валютных резервов Банка России, номинированных в долларах, сократилась в 2013 году на 0,6 процентного пункта — до 44,8 процента, в евро — выросла на 0,9 процентного пункта, до 41,5 процента.

Доля резервных валютных активов, номинированных в фунтах стерлингов, за прошедший год сократилась на 1,1 процентного пункта — до 9,3 процента. При этом заметно выросла доля резервов в канадских долларах. По состоянию на 1 января 2014 года она составила 3,3 процента, что на 0,8 процентного пункта превышает аналогичный показатель прошлого года. Доля резервов в австралийских долларах не изменилась и составила 1,1 процента.

По данным Центробанка, международные резервы РФ в апреле 2014 года снизились на 13,853 миллиарда долларов — до 472,278 миллиарда долларов. В мае Национальный банк Украины сообщал, что в Крыму наличными у него имеется 3,9 миллиарда гривен (примерно 332 миллиона долларов), что составляет примерно 0,07 процента от объема международных резервов РФ. На своем историческом максимуме резервы находились в 2008 году, когда они приближались к 600 миллиардам долларов.

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