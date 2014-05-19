Расходы бюджета на выборы президента достигли 73 млн гривень

На сегодняшний день кассовые расходы госбюджета по финансированию выборов президента Украины составляют 73 млн грн из 220 млн грн открытого финансирования, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, расходы на выборы и оборону финансируются без задержек, но бывают случаи медленного представления платежных документов избирательными комиссиями.

«Есть просьба к избирательным комиссиям: как только готовы платежные документы, сразу предоставлять их в органы Государственной казначейской службы, без задержек. Поскольку на сегодняшний день открыто финансирование на 220 млн грн, а кассовые расходы, проведенные в полном объеме по потребностям и платежным документам, составляют лишь 73 млн грн», - приводятся в сообщении слова министра финансов Александра Шлапака.

Экономия средств госбюджета при проведении выборов президента в один тур, как сообщает Минфин, ссылаясь на предварительные денные центральной избирательной комиссии, составит около 500 млн грн.

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Также сообщается, что финансирование местных выборов осуществляется в полном объеме и на сегодняшний день составляет 96,4% плана на апрель-май.

Справка УНИАН. Согласно госбюджету Украины на 2014 год, на проведение выборов президента Украины утверждены расходы в объеме 1,175 млрд грн.